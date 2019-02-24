СЕНТ-ДЖОРДЖЕС, 24 фев /ПРАЙМ/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) готова предложить карибской авиакомпании LIAT самолёты SSJ100, сообщил РИА Новости старший вице-президент ГСС Евгений Андрачников.

В рамках форума "Следующий шаг", организованного Институтом Беринга-Беллинсгаузена, St. George`s Club и правительством Гренады и посвященного сотрудничеству России и стран Карибского региона, Андрачников провел презентацию SSJ100.

"Парк локальной компании Liat, которая оперирует на Карибских островах, состоит из самолётов на 40 и 68 кресел. Предполагаю, что время добавить во флот самолёты вместимостью 100 кресел уже пришло. Мы относимся к этому с интересом. Посмотрим, насколько наше желание совпадает с рыночными вызовами у местных авиаперевозчиков", — сказал он.

"Карибские острова привлекают большое количество состоятельных людей, они переехали сюда, получают удовольствие от жизни, надо их развлечь приобретением российского vip-самолета", — добавил Андрачников с улыбкой.

LIAT осуществляет межостровные регулярные перевозки, обслуживает 15 пунктов назначения в Карибском бассейне.

На сегодняшний день, по данным ГСС, эксплуатируется 57 самолетов SSJ100. Крупнейшими эксплуатантами являются "Аэрофлот" (21 лайнер), мексиканская авиакомпания Interjet (16), "Газпромавиа" (10 самолетов в версии увеличенной дальности полета). На данный момент эксплуатируется один самолет в бизнес-версии, который используется для перевозки представителей госорганов, под флагом авиакомпании "РусДжет".