ВАШИНГТОН, 26 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Российская сторона на переговорах с авиавластями США может поднять вопрос о проблемах с получением американских виз российскими пилотами, рассказали РИА Новости источники, знакомые с подготовкой повестки к этим переговорам.

По их словам, проблема с выдачей виз пилотам вновь стоит достаточно остро.

Переговоры по развитию воздушного сообщения между США и РФ запланированы в Вашингтоне 26-28 февраля, ранее подтвердили РИА Новости в Минтрансе РФ. О том, что 26-28 февраля текущего года в Вашингтоне состоятся переговоры США и России по воздушному сообщению между США и РФ, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

"Однозначно будут обсуждать (вопрос с визами для членов экипажей — ред.)", — рассказал РИА Новости источник, близкий к подготовке переговоров. Другой источник подтвердил, что по крайней мере данный вопрос предлагался к обсуждению авиавластями РФ. Однако затруднился ответить, вошел ли он в финальную повестку переговоров.

Минтранс РФ воздержался от комментариев по вопросу финальной повестки дня. Федеральное Авиационное Агентство США (FAA) на многочисленные запросы РИА Новости не ответило. Госдеп (который курирует работу американских посольств и, как следствие выдачу виз) на запрос РИА Новости, будет ли ведомство участвовать в этих переговорах, также не ответил.

В июне 2018 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал журналистам, что Россия и США обсудили вопрос транзита американских грузовых самолетов через российскую территорию. Он отмечал, что планируется еще одна встреча, на тот момент дата еще не была определена.

В середине мая гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что ситуация с выдачей американских виз экипажам "Аэрофлота" улучшилась. Экипажей с открытыми визами хватит для осуществления полетов до конца года, заявлял тогда глава "Аэрофлота". Однако он отмечал, что проблемы остаются с членами экипажей, которые обращались за визами впервые.

Источник в другой крупной российской авиакомпании, выполняющей перелеты в США, заявил, что проблема с выдачей виз снова снова стоит весьма остро. В результате потенциального отсутствия виз у персонала компания к 2019 году может оказаться в ситуации, что лишь чуть более 40% от запланированного числа пилотов и технического персонала смогут выполнять полеты в США.