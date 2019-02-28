Добавлены подробности

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний изменены 28 февраля из-за конфликта Индии и Пакистана, сообщил замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны выполняться по уточнённым маршрутам, 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня", — сказал Юрчик.

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. МИД Пакистана заявил, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне". Позже власти Индии обнародовали свою версию, согласно которой истребитель ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Позже представители ряда российских перевозчиков рассказали РИА Новости, что авиакомпании начали менять маршруты полетов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. В частности, по их словам, эта мера коснулась рейсов во Вьетнам и Таиланд.