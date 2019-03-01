ВАШИНГТОН, 1 мар /ПРАЙМ/. Компания Tesla в пятницу объявила о начале продаж седана Tesla Model 3 по цене 35 тысяч долларов – показателя, к которому она стремилась с начала производства этой модели в 2017 году, но который до последнего времени составлял 45 тысяч долларов. Возможность такого заказа появилась на сайте производителя.

Однако заявленная стоимость является минимальной. Установленная в этой комплектации батарея позволит проехать без подзарядки около 350 километров. Комплектация с максимальным расстоянием пробега на одной зарядке до 520 километров обойдется уже в 43 тысячи долларов.

Желающие получить автомобиль с автопилотом, что означает способность машины ускоряться или тормозить в зависимости от движения других машин или наличия препятствий, стоит еще три тысячи долларов. А оснащение опцией полного автопилота, когда машина в состоянии самостоятельно ехать в потоке по заданному адресу и парковаться, обойдется еще в пять тысяч долларов.

Кроме того, на сайте сказано, что указанная стоимость не включает в себя налоги и сборы, так что де-факто покупателю придется расстаться с несколько большей суммой. Сроки поставки автомобиля заказчику составят от двух до четырех недель.

Ранее Tesla по итогам четырех кварталов 2018 года отчиталась о почти миллиардных убытках — 976 миллионов долларов, однако это было на миллиард долларов меньше, чем годом ранее. Выручка за год составила 21,5 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года на 82%.

В 2019 году Tesla планирует немного сократить суммарные продажи Model S и Model X из-за высокого спроса на них в 2018 году. Как объясняет компания, этот спрос был прорывным, поэтому стоит ожидать его небольшого снижения. В 2019 году прогнозируется довести недельное производство Model 3 до 7 тысяч.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.