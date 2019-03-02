МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" проверит, действительно ли бортпроводник предложил пассажиру рейса Екатеринбург – Москва есть йогурт пальцами, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что на рейсе "Аэрофлота" из Екатеринбурга в Москву пассажирам раздали йогурты без ложек. По словам одного из пассажиров, которые приводит интернет-портал ura.ru, бортпроводник развел руками, улыбнулся и сказал: "Ну, все пальцами едят".

"В настоящее время проводится внутреннее расследование. В случае, если будет подтверждена информация о том, что бортпроводник предложил пассажиру есть пальцем, он будет уволен", — сказал представитель компании.

Он добавил, что бортовое питание на рейс SU 1407 Екатеринбург – Москва предоставляло ООО "Кейтеринг "Кольцово".

"Действительно, кейтеринговая компания загрузила на рейс питание, в упаковках которого не оказалось ложек. Пассажирам раздавали приборы из класса Бизнес, однако, на всех ложек не хватило. Бортпроводники делали все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию", — сказал представитель.