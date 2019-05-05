МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия с самолетом в аэропорту Шереметьево, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при возгорании самолета в Шереметьево, все находившиеся на борту 78 человек эвакуированы.

"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении.