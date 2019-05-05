Следователи выехали на место происшествия с самолетом в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия с самолетом в аэропорту Шереметьево, обстоятельства и причины произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при возгорании самолета в Шереметьево, все находившиеся на борту 78 человек эвакуированы.
"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20190505/829950187.html