МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. МЧС по Подмосковью сообщило о ликвидации открытого горения в самолете в аэропорту "Шереметьево" в Москве, сообщается на сайте подмосковного МЧС.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

"05.05.2019 в 18.30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в самолёте при совершенной посадки по адресу: Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево. В 18.40 — локализация. В 18.48 — ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: 6 единиц техники, 24 человека", — говорится в сообщении.

"Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия", — говорится на сайте МЧС.