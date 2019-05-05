МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Первые пассажиры экстренно севшего в Шереметьево самолета покидали борт по надувному трапу, а затем самостоятельно убегали от горящего борта, свидетельствуют кадры, распространенные Следственным комитетом.

Ранее источник в Росавиации сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на борту самолета "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево". МЧС по Подмосковью сообщило о ликвидации открытого горения в самолете. Следственный комитет после аварии возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

На кадрах видно, что самолет приземляется наполовину объятый пламенем, за ним тянется хвост черного дыма.

После этого около носа самолета открывается надувной трап, по которому начинают съезжать люди, а к горящему самолету съезжается спецтехника и бежит персонал аэропорта.

Также на кадрах видно, что первые пассажиры самостоятельно покидают борт и бегут по летному полю в сторону от самолета.