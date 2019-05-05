МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Возгорание произошло в воскресенье, 5 мая, на борту самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" рейса Москва-Мурманск, самолёт вернулся в "Шереметьево".

2019 год

5 мая пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва — Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Пожар уничтожил половину воздушного судна. Всех 78 пассажиров эвакуировали. Пострадали шесть человек.

13 марта стало известно, что совершавший полет в Грецию самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в Шереметьево из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла. На борту воздушного судна находились 48 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиры вылетели в пункт назначения другим бортом.

9 февраля стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправной гидравликой. У самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Прагу, сработала сигнализация "низкого уровня первой гидросистемы". На борту находились пять членов экипажа и 53 пассажира. Никто из них не пострадал, посадка прошла без происшествий.

2018 год

12 октября пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), выполнявший рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево по техническим причинам (сработал датчик невыпуска стойки шасси). Посадка прошла благополучно.

В ночь на 10 октября лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетной полосы. В результате инцидента у воздушного судна подломились основные опоры шасси. На борту находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. За медицинской помощью обратились четыре человека.

12 июля испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в ЛИИ имени Громова (Подмосковье) пострадавших нет. На нем проводились испытания по оценке аэродинамических характеристик с законцовками крыла. После завершения запланированной программы полета при посадке у самолета была не полностью выпущена правая стойка шасси. При выполнении жесткой посадки на специально подготовленную полосу он получил незначительные повреждения.

18 июня в Барнауле совершил аварийную посадку самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАвиа", следовавший рейсом по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург. Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа.

7 февраля самолет Superjet-100, выполнявший рейс из Мурманска в Москву с 82 пассажирами и шестью членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" по технической причине. Во время полета сработал датчик закрылков. Самолет приземлился благополучно.

2016 год

5 декабря самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Якутск — Хабаровск, вернулся в аэропорт вылета в Якутске из-за неисправности стойки шасси. На борту находились 96 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно.

21 ноября самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Набережных Челнов в Москву, вынужден был вернуться из-за неполного закрытия шасси. Пострадавших при вынужденной посадке нет. На его борту находились 64 пассажира и пять членов экипажа.

3 сентября в ходе набора высоты самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс по маршруту Владивосток – Якутск, при штатной уборке механизации крыла не убрались предкрылки. Воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Владивостока. Она прошла в штатном режиме. На борту находилось 66 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

27 июля самолет Superjet 100 компании "ИрАэро", выполнявший рейс по маршруту Барнаул – Сочи, совершил аварийную посадку в Омске в связи с возникшими техническими проблемами маслосистемы двигателя. На его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

2015 год

25 сентября самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Якутия", следовавший в Мирный, совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Причиной авиационного инцидента стало заклинивание стабилизатора хвостового оперения.

2014 год

В ночь на 14 февраля самолет Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Одессу, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". В процессе взлета у двигателя самолета встречным ветром оторвало обшивку. Угрозы для жизни пассажиров инцидент не представлял.

2013 год

5 декабря в аэропорту Челябинска совершил вынужденную посадку самолет Superjet 100. Он летел из Магнитогорска в аэропорт "Шереметьево" (Москва). На борту находились 48 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно. Как сообщил производитель Superjet "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), самолет совершил вынужденную посадку из-за неуборки шасси при вылете.

5 декабря в аэропорту Анапы самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" прервал взлет из-за обнаруженной технической неисправности и в штатном режиме вернулся на стоянку. На борту находились 65 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

21 июля в аэропорту Кефлавика (Исландия) на завершающей стадии сертификационных испытаний по расширению условий эксплуатации (автоматическая посадка при боковом ветре с имитацией отказа одного двигателя) экспериментальный SSJ-100 с убранными шасси коснулся взлетно-посадочной полосы. Во время инцидента на борту находились пять человек — три члена экипажа и два эксперта сертификационных центров. При посадке никто не пострадал. Во время эвакуации с борта один из экспертов получил травму ноги. Все системы самолета в момент инцидента работали штатно.

14 июня в аэропорту Одессы (Украина) из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 одной из российских авиакомпаний. Никто не пострадал.

7 марта у пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Москвы в Нижний Новгород, после взлета возникли проблемы со створками шасси. Выработав топливо, он благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. В компании "Гражданские самолёты Сухого" сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета в связи с повреждением тяги привода створки ниши передней опоры шасси. На борту лайнера находились 77 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв и пострадавших нет.

2012 год

10 сентября компания "Аэрофлот" отменила дневной рейс Астрахань — Москва лайнера Sukhoi Superjet-100 в целях безопасности пассажиров: самолет был направлен для диагностики в связи с возможной технической неисправностью. Самолет Sukhoi Superjet был доставлен из Одессы, но когда шла его проверка и подготовка к вылету, сработала сигнализация открытия дверей. Датчик показывал, что дверь не закрыта, хотя в действительности она была закрыта.

18 августа самолету Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшему рейс Москва — Донецк, пришлось вернуться в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за срабатывания датчика утечки воздуха.

3 августа самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Казань — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево-1" (Москва) из-за частичной разгерметизации салона. На борту находились 64 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

21 июня самолет Sukhoi SuperJet 100 компании "Аэрофлот" не смог вылететь из Нижнего Новгорода в Москву по расписанию. На борту самолета были обнаружены технические неполадки. Все 84 пассажира были выведены из самолета. После осмотра специалистами и устранения неисправности самолет вылетел по назначенному маршруту. Задержка составила 2,5 часа.

18 июня самолет Sukhoi SuperJet 100, выполнявший рейс Москва — Копенгаген (Дания), вернулся в аэропорт вылета из-за отказа температурного датчика системы кондиционирования. Данный отказ не влиял на безопасность полета, так как вторая линия системы кондиционирования работала штатно.

9 мая в Индонезии разбился самолет Sukhoi SuperJet 100 во время демонстрационного полета для представителей ряда авиакомпаний в Индонезии. Лайнер врезался в склон горы Салак на высоте 5200 футов (1,6 километра) в труднодоступной местности.

На борту разбившегося самолета находилось 45 человек: восемь россиян, один француз, один гражданин США, остальные пассажиры были гражданами Индонезии.

18 декабря 2012 года были оглашены официальные итоги расследования катастрофы. Ни экипаж разбившегося российского лайнера, ни индонезийские диспетчеры не допустили прямых отступлений от правил совершения полетов, причиной катастрофы стало стечение обстоятельств, некритичных по отдельности.

6 мая самолет Sukhoi SuperJet 100 при посадке в аэропорту Казани на время выкатился с взлетно-посадочной полосы, а затем самостоятельно вернулся на нее. Никто из пассажиров не пострадал.

16 марта самолет Sukhoi SuperJet 100, который направлялся в Астрахань, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в Москву. На борту самолета, совершавшего рейс 709 компании "Аэрофлот", находились 65 пассажиров. Сразу после взлета командир экипажа доложил о том, что створка переднего шасси не закрылась, и принял решение о возврате в аэропорт вылета.

2011 год

25 декабря самолет SSJ 95 (модификации Sukhoi SuperJet 100) авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Минска (Белоруссия) из-за неполадки с шасси. Устранить неисправность на месте не удалось, в результате было принято решение о возвращении самолета в Москву без пассажиров.