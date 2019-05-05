МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Следствие сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших при возгорании самолета в московском аэропорту Шереметьево.
"На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
Огнем была уничтожена половина воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Часть пассажиров покинула самолет самостоятельно.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://1prime.ru/transport/20190505/829950347.html