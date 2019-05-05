МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Следствие сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших при возгорании самолета в московском аэропорту Шереметьево.

"На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Огнем была уничтожена половина воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Часть пассажиров покинула самолет самостоятельно.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".