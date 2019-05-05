МУРМАНСК, 5 мая /ПРАЙМ/. Власти Мурманской области находятся на постоянной связи со штабом МЧС, который был развернут после ЧП с самолетом SSJ-100 ", летевшим из Шереметьево в Мурманск, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Facebook.

"По оперативным данным, все живы, 6 человек пострадало, эвакуированы все пассажиры. Развернут оперативный штаб МЧС, мы с ним на постоянной связи. Сейчас выясняется состояние пострадавших. Бригады психологов выехали в Мурманский аэропорт и готовы оказать поддержку родственникам и близким тех, кто летел этим бортом", — написал Чибис.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, сообщил РИА Новости источник в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Огнем была уничтожена половина воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Часть пассажиров покинула самолет самостоятельно.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадало несколько человек, по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УКР РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)".