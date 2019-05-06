МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аэрофлот" на своем сайте опубликовала список из 33 человек, выживших при жесткой посадке самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, он будет дополняться.

На данный момент в списке 33 человека, пятеро из которых госпитализированы.

"Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.