МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Пострадавшими и родственникам погибших после ЧП в Шереметьево помогают психологи в Москве и Мурманске, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"С семьями проводится работа силами психологов. Работают 30 психологов МЧС и команда психологов – психиатров из института имени Сербского по главе с директором института Зурабом Кекелидзе. Основная часть находится в Москве в Шереметьево, поскольку здесь примерно 20 родственников находится сейчас, и где-то восемь-десять человек находится в Мурманске, поэтому там тоже бригада психологов работает", — сказала Скворцова.