МУРМАНСК, 6 мая /ПРАЙМ/. Трехдневный траур объявлен в Мурманской области после гибели 41 человека в ЧП с самолетом SSJ-100 в Шереметьево в воскресенье вечером, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Объявлено, что погиб 41 человек. Сейчас сверяются списки — сколько жителей из Мурманской области, работа будет проводиться всю ночь. С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", — сказал Чибис.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, погиб 41 человек.