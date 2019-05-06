МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Машины "скорой помощи" быстро приехали к месту катастрофы SSJ-100 в подмосковном Шереметьево, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Машины "скорой помощи" приехали быстро. Их было 24 на месте, в основном – Московской области "скорая помощь", но, кроме того, и приехали бригады "медицины катастроф" Москвы… и два вертолета, они сразу стояли на месте", — сказала Скворцова.

"Что касается медицины, она сработала мгновенно", — отметила она.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек.