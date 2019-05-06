МУРМАНСК, 6 мая /ПРАЙМ/. Семьи погибших в результате ЧП с самолетом в Шереметьево пассажиров-жителей Мурманской области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие – по 500 тысяч рублей, сообщил журналистам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Сейчас сверяются списки, сколько людей – жители Мурманской области, работа проводится всю ночь. Мы окажем всем семьям погибших поддержку. Документ будет подписан уже утром. Каждая семья получит по 1 миллиону рублей, а все семьи пострадавших, которые лечатся в больницах, – по 500 тысяч", — сказал Чибис, выразив глубокие соболезнования всем погибшим в этой трагедии.

Он также отметил, что психологи работают с встречающими в мурманском аэропорту. Как передает корреспондент РИА Новости, родственники пассажиров находятся в отдельном помещении, к ним не пускают представителей СМИ.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.