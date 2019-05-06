МЕХИКО, 6 мая /ПРАЙМ/. Мексиканский авиаперевозчик Interjet, один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выразил в воскресенье соболезнования в связи с ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево и заявил, что внимательно следит за расследованием обстоятельств трагедии, так как продолжает использовать пять аналогичных воздушных судов.

"Interjet глубоко сожалеет в связи с происшествием с участием самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Москвы Шереметьево. Сейчас Interjet использует только пять самолетов этой модели при условии соблюдения самых высоких стандартов безопасности. Interjet поддерживает постоянный контакт с производителем и компетентными властями и будет следить за результатами расследования", — говорится в коммюнике мексиканского перевозчика.

Interjet — один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.