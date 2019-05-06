МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Компании "АльфаСтрахование" и "Согаз", застраховавшие гражданскую ответственность авиаперевозчика "Аэрофлот", выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим при жесткой посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщила пресс-служба "АльфаСтрахования".

"Страхование ответственности ПАО "Аэрофлот" за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров, осуществляют компаниями "АльфаСтрахование" и СОГАЗ. В соответствии с действующим законодательством страховщики выплатят страховое возмещение родственникам погибших и пострадавшим", — сообщили в пресс-службе.

Как ранее пояснил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс, при причинении вреда жизни страховая выплата составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 миллионов рублей. Родственники погибших имеют право на получение компенсаций в размере 2 миллионов рублей, а также 25 тысяч рублей на погребение. Эти лимиты распространяются и на бортпроводников, и на экипаж.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным Следственного комитета, в результате катастрофы погиб 41 человек.