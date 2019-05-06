МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Родственники погибших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево покидают терминал B аэропорта, передает корреспондент РИА Новости.

Родственники выходят из закрытой зоны в здании терминала, которая отгорожена ширмой. Люди находятся в подавленном состоянии, их сопровождают полицейские.

Также территорию аэропорта покинула машина штаба скорой медицинской помощи.

Кроме того, разъехались почти все простые кареты скорой помощи. При этом у входа в терминал остаются по меньшей мере пять карет скорой помощи, из них две машины реанимации.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вечером в воскресенье объявил в регионе трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Ространснадзор заявил, что проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД.