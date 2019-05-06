МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Аэропорт Шереметьево и авиакомпания "Аэрофлот" окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавшим при ЧП с самолетом SSJ-100 "Москва-Мурманск", сообщила пресс-служба авиагавани.

"Шереметьево и "Аэрофлот" выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров рейса SU1492 "Москва — Мурманск". Руководство и коллективы аэропорта и авиакомпании восприняли как личную трагедию рейса SU1492 "Москва — Мурманск". "Аэрофлот" и Шереметьево окажут всемерное содействие родственникам и близким погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении аэропорта.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вечером в воскресенье объявил в регионе трехдневный траур, семьи погибших пассажиров-жителей области, как заявил он, получат по 1 миллиону рублей, доставленные в больницы пострадавшие — по 500 тысяч рублей. Ространснадзор заявил, что проведет внеплановые проверки авиакомпании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по ОРВД.