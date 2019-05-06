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МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 45,055 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период выросла в 3,3 раза — до 548,989 миллиона рулей.

Валовый убыток ОВК за квартал сократился в 1,8 раза и составил 64 миллиона рублей. Прочие расходы уменьшились на 24,5%, до 4,47 миллиона.

Себестоимость продаж увеличилась в 2,2 раза и составила 612,99 миллиона рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 3,9%, до 53,88 миллиона.

Долгосрочные обязательства ОВК сократились с 31 декабря 2018 года на 13,8% и в конце марта составили 4,67 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства уменьшились на 4,9%, до 3,95 миллиарда рублей.

Согласно информации на сайте ОВК и последним сообщениям об изменениях долей акционеров, крупнейшим акционером компании является банк "ФК Открытие" с долей в 24,3%, НПФ "Будущее" принадлежит 15,95%, 9,3% — концерну "Уралвагонзавод", 7,9% — "Открытие холдингу", 5,7% — компании "Сафмар Финансовые инвестиции", 7,6% — прочим стратегическим инвесторам. Free-float составляет 27,2%.