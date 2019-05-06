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МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Родственники погибших при пожаре на борту самолета в Шереметьево жителей Москвы получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"По распоряжению правительства Москвы родственники погибших жителей столицы получат по одному миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания всех необходимой социальной помощи проводится дополнительная проверка по выяснению жизненных обстоятельств семей погибших и пострадавших.

Кроме того, компенсацию в размере 250 тысяч получат пассажиры, пострадавшие в результате катастрофы, которым медицинская помощь была оказана в амбулаторных условиях и без дальнейшей госпитализации в медицинские учреждения.

В распоряжении также отмечается, что родственникам погибших будут возмещены затраченные средства на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.