МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Параметрический регистратор попавшего в авиакатастрофу самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ100 сильно поврежден, звуковой регистратор — в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20190506/829956059.html