МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Сотрудники аэропорта Шереметьево и "Аэрофлота" проанализировали размещенную в соцсетях видеозапись о ликвидации ЧП с SSJ100, на которой должностные лица неэтично высказываются о происходящем: сотрудников аэропорта и авиакомпании на этих кадрах не было, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Шереметьево.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, что размещенной в соцсетях видеозаписи видно, как должностные лица в служебной зоне аэропорта снимали на телефон спасение пассажиров из горящего самолета, допуская во время съемки непозволительное поведение и высказывания.

"По данному факту Службой безопасности Шереметьево было проведено оперативное служебное расследование. Сотрудники Группы компаний "МАШ" и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали", — говорится в сообщении.

Добавляется, что руководство Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видео люди были строжайшим образом наказаны.

Самолет Sukhoi Superjet 100 " Аэрофлота ", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.