МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Параметрический регистратор попавшего в авиакатастрофу самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ100 сильно поврежден, звуковой регистратор — в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 " Аэрофлота ", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.