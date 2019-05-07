МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Попавший в авиакатастрофу самолёт SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево" из-за потери радиосвязи и автоматического управления, сообщает аэропорт.

"Командир воздушного судна повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления воздушного судна", — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.