МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Возгорание самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" произошло после посадки, сообщила пресс-служба Шереметьево.
"После посадки произошло возгорание воздушного судна", — говорится в сообщении аэропорта.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.
По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
https://1prime.ru/transport/20190507/829959389.html