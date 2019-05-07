МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Капитан самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 до катастрофы в Шереметьево докладывал, что заход и посадка проходят в штатном режиме, сообщила пресс-служба аэропорта.

По хронологии, которую представил аэропорт, в 18:14 руководитель полетов ОрВД (организации воздушного движения) сообщил сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492.

"По докладу КВС (командир воздушного судна —ред), причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", — говорится в сообщении Шереметьево.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.