МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Аэропорт "Шереметьево" опубликовал полную хронологию авиационного происшествия с самолётом "Аэрофлота" SSJ – 100 5 мая, в результате которого погиб 41 человек, и деятельности аварийно-спасательной команды авиагавани.

По материалам данных производственных систем, радиоданных переговоров, опубликованных аэропортом во вторник, в 18:02 рейс SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по маршруту из Москвы в Мурманск. Уже спустя 10 минут — в 18:12 – командир самолёта доложил диспетчеру ОрВД (организации воздушного движения) о возврате в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи. Через минуту — в 18:13 – он повторно доложил диспетчеру о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления самолёта.

Руководитель полетов ОрВД в 18:14 сообщил сменному начальнику аэропорта Шереметьево о возврате рейса. "По докладу КВС (командира воздушного суда – ред.), причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Самолет сел в 18:30 и после этого произошло возгорание воздушного судна. В 18:31 руководитель полетов ОрВД объявил "тревогу". Аварийные трапы выпущены были в 18.31, эвакуация пассажиров велась силами экипажа.

Первый пожарный расчет аэропорта Шереметьево прибыл спустя минуту, в 18:32, при нормативном времени 3 минуты с момента объявления сигнала "тревога", и начал тушение самолёта. В это же время — 18:32 — прибыл второй пожарный расчет, аварийно-спасательная команда "Шереметьево" вела эвакуацию пассажиров и экипажа.

Ещё четыре дополнительных расчёта прибыли в 18:33, в 18:35 – спасатели Шереметьево вошли в горящий борт. Пожар на самолете был полностью потушен в 18:48. Аэропорт задействовал 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях, один дополнительный использовался для создания резерва огнетушащего состава. Также были задействованы автомобиль газодымозащитной службы, четыре кареты скорой помощи. Израсходованы 73 тонны огнетушащего состава, из них 6,5 тонн пенообразователя.