МУРМАНСК, 10 мая /ПРАЙМ/. Денежные средства начали поступать на счета родственников погибших в ЧП с самолетом SSJ100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево жителей Мурманской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"По состоянию на сегодня деньги уже начали поступать на счета родственников погибших", — сообщили в пресс-службе.

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что родственники погибших в катастрофе в Шереметьево получат по 1 млн руб, пострадавших, проходящих лечение в больнице — по 500 тыс руб.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.