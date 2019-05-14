НОВОСИБИРСК, 14 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Азимут" после почти суток ожидания отменила рейс Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, поскольку основной борт оказался неисправным, а резервный не прибыл, сообщил РИА Новости во вторник представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что "Азимут" отложил вылет SSJ100 с 08.45 (04.45 мск) понедельника до 17.00 (13.00 мск). Затем время вылета переносилось еще несколько раз. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что причиной задержки стала техническая неисправность самолета и планировалось использовать вместо него резервный борт.

"В 06.00 (02.00 мск) вторника рейс был отменен. Из 94 пассажиров 74 были размещены в гостинице, остальные (местные) поехали домой. В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным", — сказал собеседник агентства.

Представитель прокуратуры уточнил, что прибывшие в Новосибирск техники "Азимута" признали SSJ100, на котором изначально планировалось отправить пассажиров, неисправным, а резервный самолет в Новосибирск не прибыл.

Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров отмененного рейса.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону), ее парк состоит из SSJ100.

Внимание к самолетам марки SSJ приковано после инцидента 5 мая. Тогда Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажирам.