МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что самолёт Астана-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.

"Подтверждаю", — сказал представитель аэропорта.

"Все оперативные службы аэропорта были мобилизованы", — добавил он.