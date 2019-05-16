Самолёт из Нур-Султана совершил аварийную, но благополучную посадку в Шереметьево
МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что самолёт Астана-Москва совершил аварийную посадку в Шереметьево.
"Подтверждаю", — сказал представитель аэропорта.
"Все оперативные службы аэропорта были мобилизованы", — добавил он.
https://1prime.ru/transport/20190516/829982279.html