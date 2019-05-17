МОСКВА 17 мая /ПРАЙМ/. Распространенная информация о ходе катастрофы самолета SSJ в аэропорту Шереметьево не является оценкой действий экипажа со стороны Росавиации, есть документ, но он не содержит выводов и результатов расследования, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказался документ, в котором говорилось о ряде обстоятельств катастрофы, а также были даны рекомендации авиакомпаниям.

"Росавиация сообщает, что 17 мая 2019 года в организации гражданской авиации направлено письмо — Информация по безопасности полетов N7, которое не содержит выводов и результатов расследования произошедшей 5 мая авиационной катастрофы", — сказала представитель Росавиации.

Она отметила, что документ информирует об оперативных предложениях МАК, которые рекомендуется рассмотреть и принять к реализации эксплуатантам.

"Краткое описание обстоятельств события, включенное в Информацию по безопасности полетов N7, не является оценкой Росавиации действий экипажа и содержится в последующем донесении МАК — организации, уполномоченной расследовать авиационное происшествие", — добавила она.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.