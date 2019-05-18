SSJ100 "Аэрофлота" Ульяновск - Москва прервал взлёт из-за отказа гидросистемы - источник
МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск — Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в ульяновском аэропорту.
"Рейс SU1389 SSJ-100. Прерванный взлёт на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы", — сказал он.
"Все пассажиры этого рейса отказываются лететь на Сухом", — добавил собеседник.
https://1prime.ru/transport/20190518/829987188.html