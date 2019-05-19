МОСКВА/САМАРА, 19 мая /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" подтвердил задержку своего самолёта Sukhoi Superjet 100 из Ульяновска в Москву по технической причине, отправит пассажиров утром на Airbus A320, сообщил РИА Новости представитель компании. В транспортной прокуратуре РИА Новости подтвердили, что проблема возникла с гидросистемой.

Источник в аэропорту Ульяновска ранее сообщил РИА Новости, что самолёт SSJ100 "Аэрофлота" рейсом Ульяновск — Москва прервал взлёт из-за отказа гидросистемы, пассажиры отказались лететь этим самолетом.

"Рейс SU1389 Ульяновск — Москва задержан по технической причине. Пассажиры будут отправлены рейсом SU1289 на воздушном судне большей вместимости Airbus A320, вылет запланирован в 05.20", — сказал представитель компании.

"Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании", — добавил он.

"При выруливании на взлетно-посадочную полосу с пассажирами у самолета Sukhoi Superjet сработала аварийная система о неполадке с гидросистемой. Команда приняла решение, что они остаются", — сообщила РИА Новости старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.