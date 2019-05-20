МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Росавтодор с 20 мая по 31 августа вводит ежегодное ограничение на движение большегрузных транспортных средств по федеральным дорогам при температуре воздуха выше 32 градусов по Цельсию, следует из приказа Федерального дорожного агентства.

"Ввести с 20 мая по 31 августа 2019 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, временное ограничение движения по автодорогам общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием транспортных средств, нагрузка на ось (или группу осей) которых превышает установленную правилами перевозок грузов автотранспортом", — говорится в документе.

Росавтодор также предписывает установить перечень дорог или участков дорог, включая находящиеся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", на которых вводится временное ограничение, и указать учреждения, которые обеспечивают ограничение, отмечается в документе.