МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Транспортная группа Fesco и холдинг РЖД планируют 23 мая отправить тестовый контейнер для начала перевозок грузов из портов Японии по Транссибирской магистрали в страны Европы, следует из сообщения компаний.

"В рамках совместного проекта запуска регулярного интермодального транзитного сервиса из портов Японии в страны Европы по Транссибирской магистрали TransSiberian LandBridge ОАО "РЖД", АО "РЖД Логистика" и транспортная группа Fesco приглашают вас на церемонию торжественной отправки тестового контейнера по этому маршруту, которая состоится в порту Йокогама", — говорится в сообщении компаний.

Fesco и "РЖД Логистика" в апреле подписали соглашение о создании совместного транзитного сервиса для доставки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу через Владивосток по Транссибирской железнодорожной магистрали.

После подписания документов Fesco сообщала, что стороны разработают технологию перевозки грузов из стран АТР, в первую очередь из Японии и Кореи, в страны Европейского союза через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) на основе линейных сервисов Fesco и регулярных контейнерных поездов сторон, а также в обратном направлении по аналогичному маршруту. Fesco заявляла о готовности предоставить свой подвижной состав, контейнеры и возможности собственных терминалов.

Такой сервис, пояснялось в сообщении, позволит значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами или транзитом через Китай. В качестве грузов, планируемых к доставке в рамках этого сервиса в страны Центральной и Западной Европы, назывались комплектующие для автомобилей, товары народного потребления, а также продукты питания.