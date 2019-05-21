МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Система мониторинга состояния дорог в режиме реального времени должна появиться в России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Согласно проекту, информация будет собираться из различных источников, в рамках мониторинга будет проверяться наличие физических повреждений дорог — выбоины или ямы, а также степень их загрязнения.

"Предполагается, что проект будет запущен в 2021 году. Информация будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа", — рассказал собеседник агентства.

Собранная информация будет автоматически анализироваться искусственным интеллектом и передаваться в информационные сводки губернаторов и в компании, отвечающие за дорожное полотно и уборку дорог.

"Одна из задач разработки – повысить качество жизни граждан, производить ремонт и уборку дорог, когда это необходимо, а не по расписанию", — отметили в НТИ "Автонет".