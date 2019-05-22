БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая /ПРАЙМ/. Дочернее предприятие российского "Трансмашхолдинга" "ТМХ-Аргентина" смотрит на проекты в Латинской Америке, в частности, в Парагвае и Бразилии, сообщил журналистам президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак.

"Наши амбиции — иметь распространение на региональном рынке и, кроме Аргентины, уделять внимание проектам в Чили, Перу, Боливии и Уругвае", — сказал он.

При этом он не исключил, то в будущем компания может создать некий союз с железнодорожной индустрией Бразилии в той же форме, что есть между автомобильными секторами обеих стран.

В прошлом году Аргентина и Бразилия подписали меморандум, призванный способствовать тесной интеграции автомобильной промышленности.

"В Парагвае проходит этап предквалификации (процедура, которая проводится с целью определения поставщиков услуг для последующего объявления тендера — ред.) на новый пригородный поезд, где "ТМХ-Аргентина" представила себя как потенциального кандидата. Они (власти Парагвая) интересуются концепцией, это важный проект", — отметил Дестерак.

"ТМХ-Аргентина" во вторник дало старт строительству нового завода по производству железнодорожных вагонов и локомотивов в поселке Мечита в провинции Буэнос-Айрес. Завод потребует инвестиций в 70 миллионов долларов из 200 миллионов тех, что компания вложит в Аргентину на протяжении пяти лет, создавая 1200 рабочих мест.