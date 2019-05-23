МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Транспортная группа Fesco и холдинг РЖД в четверг дадут старт перевозкам грузов из портов Японии по Транссибирской магистрали в страны Европы, тестовый контейнер отправится из Йокогамы, следует из сообщения компаний.

Церемония торжественной отправки тестового контейнера пройдет в порту Йокогама, это даст старт совместному проекту регулярного интермодального транзитного сервиса из портов Японии в страны Европы по Транссибирской магистрали TransSiberian LandBridge ОАО "РЖД" и транспортной группы Fesco.

Глава Fesco Александр Исурин рассказал РИА Новости, что первая перевозка займет не более 25 дней, а в перспективе время доставки сократится до 20 дней – это в 2,3 раза быстрее, чем отправка груза морем. На судне Fesco груз прибудет во Владивостокский порт, затем он будет перегружен на фитинговую платформу и пойдет до Бреста, в Бресте на границе произойдет перегрузка на платформу европейских партнеров и груз будет доставлен до конечной точки во Вроцлав, Польшу.

Fesco и "РЖД Логистика" в апреле подписали соглашение о создании совместного транзитного сервиса для доставки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу через Владивосток по Транссибирской железнодорожной магистрали. После подписания документов Fesco сообщала, что стороны разработают технологию перевозки грузов из стран АТР, в первую очередь из Японии и Кореи, в страны Европейского союза через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) на основе линейных сервисов Fesco и регулярных контейнерных поездов сторон, а также в обратном направлении по аналогичному маршруту.

Fesco заявляла о готовности предоставить свой подвижной состав, контейнеры и возможности собственных терминалов. Такой сервис, пояснялось в сообщении, позволит значительно снизить сроки перевозки грузов в сравнении с традиционными морскими маршрутами через Суэцкий канал или транзитом через Китай. В качестве грузов, планируемых к доставке в рамках этого сервиса в страны Центральной и Западной Европы, назывались комплектующие для автомобилей, товары народного потребления, а также продукты питания.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года дал ряд поручений до 2024 года по транспортной инфраструктуре. Речь в них, в том числе, шла о мероприятиях по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры для увеличения транзитного контейнеропотока в 4 раза, в том числе Транссиб за 7 суток.