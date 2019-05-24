С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая /ПРАЙМ/. Образцы инновационного транспорта, включая автобусы и спецтехнику, будут представлены горожанам и гостям Санкт-Петербурга в рамках первого международного фестиваля SpbTransportFest, который открывается в городе в пятницу.

"Двадцать четвертого мая на Кленовой улице ведущие производители представят новые технические решения для автобусов, электротранспорта и спецтехники. На открытой выставке можно будет увидеть около 30 новинок, отличительными особенностями которых являются экологичность, энергоэффективность и комфорт", — сообщают организаторы.

Так, гости выставки увидят первый в России электробус "Пионер" с мобильной аккумуляторной системой (МАС), которая позволяет увеличить дальность хода машины и не требует строительства специальных зарядных станций. Еще одной новинкой в автобусном сегменте станет автобус Lotos105 на природном газе, производство которого началось в Татарстане в январе 2019 года.

"Кульминацией… программы 25 мая станет самый масштабный в России парад ретро-транспорта, который пройдет по Невскому проспекту", — информируют организаторы.

Инициатором SpbTransportFest выступает ГУП "Пассажиравтотранс" при поддержке правительства Санкт-Петербурга.