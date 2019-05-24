ТОКИО, 24 мая /ПРАЙМ/. Объем контейнерных перевозок из Японии по российской Транссибирской магистрали вырос за четыре месяца 2019 года на 56%, сообщил на презентации "Российских железных дорог" "Транссиб для Японии" в Токио заместитель гендиректора компании Алексей Шило.

"Перевозки по Транссибирской магистрали из Японии и в Японию с 2010 года выросли на 98%, притом что общий объем перевозок с использованием этой железной дороги вырос за это время на 38%. Контейнерные перевозки из Японии с использованием Транссибирской магистрали по сравнению с 2010 годом возросли в 36 раз. За четыре месяца 2019 года контейнерные перевозки по Транссибу выросли на 22%, из Японии – на 56%", — сказал Шило.

Он напомнил, что Транссибирская магистраль – главная в России и самая длинная железная дорога на пути из Азии в Европу: ее длина составляет 9288 километров.

В первой части форума "РЖД" знакомит японских партнеров с новыми комплексными решениями по перевозке грузов из Японии через порты Дальнего Востока далее по России и в европейские страны. В частности, внимание уделено развитию транзитных перевозок, ускоренных контейнерных перевозок, а также круизного железнодорожного туризма по Транссибу.

Во второй части мероприятия российская и японская стороны в рамках пятого бизнес-форума координационного совета по транссибирским перевозкам (КСТП) обсудят конкретные направления сотрудничества. Кроме того, здесь представят результаты тестовых контейнерных перевозок по Транссибирской магистрали.