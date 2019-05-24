МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 миллиард рублей, следует из отчета компании.

Прибыль до налогообложения составила 1,26 миллиарда рублей, увеличившись на 46,9%. Капитал компании увеличился за первый квартал на 9,1%, до 12 миллиардов рублей. Обязательства выросли на 0,6%, до 51 миллиарда рублей.

Лизинговый портфель "Европлана" достиг 58,2 миллиарда рублей, показав рост на 2,7% с начала года. При этом операционный доход по лизинговому сегменту составил 2,42 миллиарда рублей, увеличившись на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Созданная в 1999 году автолизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц. ЛК "Европлан" на 100% принадлежит ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции".