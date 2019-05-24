САРАТОВ, 24 мая /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Группа "Синара" и "Камаз" наряду с "Трансмашхолдингом" входят в число возможных инвесторов крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза" (город Энгельс Саратовской области), который предупредил о возможном массовом сокращении штата, сообщил депутат Госдумы от Саратовской области (ЕР) Николай Панков.

"Тролза" с 14 марта перевела 440 работников в режим простоя и сообщила в центр занятости о возможном сокращении 500 работников. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства — около 470 миллионов рублей. В правительстве области отмечали, что совместно с собственниками "Тролзы" продолжают переговоры по привлечению на завод эффективного инвестора и собственника.

Ранее Панков допустил возможное участие "Трансмашхолдинга" в выпуске троллейбусов на "Тролзе". Однако в ТМХ и областном правительстве не стали комментировать РИА Новости эту информацию. Позднее депутат сообщил, что Минпромторг РФ создал рабочую группу для решения вопроса с оздоровлением "Тролзы".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Панкова, парламентарий в пятницу на встрече с трудовым коллективом завода обсудил планы по сохранению предприятия и рабочих мест. "По вашей просьбе поднял на федеральном уровне вопрос о сохранении профиля предприятия, его развитии. Обсуждаются несколько потенциальных инвесторов, в том числе "Трансмашхолдинг", "Синара", "Камаз". Это крупнейшие компании, они понимают, что это перспективное предприятие, хотят с вами работать, но они не могут расплачиваться за неэффективные действия предыдущих менеджеров… Надо сначала "расшить" долги завода, это задача собственника", — процитировали слова Панкова в его пресс-службе.

Первый зампред правительства области Вадим Ойкин сообщил РИА Новости, что топ-менеджеры ТМХ и других крупных промышленных холдингов участвовали в четверг в Минпромторге РФ в совещании, в рамках которого намечены пути совместной работы по оздоровлению ситуации на "Тролзе". "Безусловно, ситуация непростая, требует вдумчивых и четко просчитанных решений. Вопрос не решится одним совещанием, поскольку здесь пересекаются интересы хозяйствующих субъектов", — сказал он.

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельс Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.