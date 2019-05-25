НОВОСИБИРСК, 25 мая — ПРАЙМ. Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) планируют совместно с КБ "Спектр" разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщает пресс-служба вуза.

"В ходе работ двигатель внутреннего сгорания будет заменен на мощный энергоэффективный электродвигатель, на создаваемый электромобиль будут установлены литий-ионные батареи и синтезирована система управления. На проектирование электрического привода для создания электромобиля на базе спорткара уйдет около полутора лет", — говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что соглашение о создании электромобиля между университетом и новосибирским конструкторским бюро "Спектр" будет подписано 27 мая на капоте одного из восстановленных автомобилей Marussia. Исполнителями соглашения станут инженеры факультета мехатроники и автоматизации и специалисты "Спектра".

"Задача инженеров и научного сообщества НГТУ — продемонстрировать компетенции по созданию отечественных автомобилей. В нашем университете создают энергоэффективные двигатели, преобразователи, накопители энергии, электроприводы, есть сильная школа материаловедения и машиностроения, есть научные коллективы, которые глубоко понимают кинематику и энергетику движения электротранспортных средств. Фактически у нас есть сумма технологий и компетенций, чтобы осуществить прорыв и сформировать платформу для становления отечественных электрокаров с высокими техническими характеристиками на основе российских разработок", — привели в пресс-службе слова помощника проректора по научной работе НГТУ Александра Штанга.

Техподдержку инженерам будет оказывать компания Vip-Service, которая с 2011 по 2014 год была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

В 2007 году шоумен Николай Фоменко основал компанию Marussia Motors, специализировавшуюся на выпуске суперкаров — были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 году компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, не выпустив ни одного серийного автомобиля. Все произведенные автомобили являются прототипами.