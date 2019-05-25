ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая /ПРАЙМ/. Вылетевший в Худжанд (Таджикистан) самолет готовится в течение часа вернуться в Сургут (ХМАО), сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани.

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной, добавив, что воздушное судно вырабатывает топливо.

Согласно данным Flightradar, кружащий в небе над Сургутом борт принадлежит авиакомпании "ЮТэйр". Самолет вылетел около 18.50 по местному времени (16.50 мск).