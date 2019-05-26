СК проводит проверку после аварийной посадки в петербургском Пулково рейса из Пекина
МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Следственный комитет РФ проводит проверку после аварийной посадки рейса из Пекина в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ведомство.
"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.
Добавляется, что никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.
Ранее компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково) сообщила, что самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя.
https://1prime.ru/transport/20190526/830010131.html