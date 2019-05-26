МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Следственный комитет РФ проводит проверку после аварийной посадки рейса из Пекина в петербургском аэропорту Пулково, сообщает ведомство.

"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном", — говорится в сообщении ведомства в WhatsApp.

Добавляется, что никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.

Ранее компания "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково) сообщила, что самолет Airbus A330, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя.