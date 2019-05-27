С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая /ПРАЙМ/. Самолет Airbus A330 Пекин — Санкт-Петербург, который в воскресенье благополучно приземлился в аэропорту "Пулково" после сигнала об отказе двигателя, может вылететь обратно в Китай с опозданием более чем на сутки, следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта.

"Отправление… по расписанию… 20.10 мск 26 мая ожидается в 00.10 мск 28 мая. Статус — опаздывает", — сообщается на онлайн-табло в понедельник вечером.

Ранее в первой половине дня в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания аэропорта "Пулково") сообщали РИА Новости, что вылет воздушного судна в Пекин запланирован на 16.30 мск в понедельник. Затем, согласно дневным данным онлайн-табло, отправление самолета предполагалось в 20.15 мск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проводит проверку после аварийной посадки рейса из Пекина в "Пулково". Согласно материалам Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, никто из пассажиров не обращался за медицинской помощью.