НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 27 мая /ПРАЙМ/. Совместное предприятие "Камаза" и Daimler — "ДК Рус", которое в понедельник открыло завод по производству кабин, рассматривает возможность локализации производства рам и топливных баков, рассказал журналистам гендиректор СП Андреас Дойшле.

По его словам, локализация кабин — это важный, но не последний шаг. "Я очень верю в возможность локализации рамы и надеюсь, что мы сможем как можно скорее локализовать производство рам. Вторым проектом может стать локализация топливного бака — мы также плотно работаем над этим проектом, это тоже проект с большими инвестициями, дающий высокую долю себестоимости. Я делаю все, что в моих силах, чтобы воплотить их в реальность как можно скорее, отметил он.

По его словам, уже есть понимание необходимости реализовать больше крупных проектов в течение ближайших двух-трех лет.

Как пояснил топ-менеджер, есть список инициатив, работа над которыми ведётся параллельно, и вопрос, будут ли они реализованы или нет, зачастую решается чистой стоимостью проекта. Он не уточнил возможный объём инвестиций, сказав лишь, что они могут составить "миллионы евро".

"Камаз" в январе 2019 года запустил собственную линию по производству алюминиевых и стальных топливных баков емкостью от 260 до 900 литров в рамках стратегии по импортозамещению. В рамках производственной приемки 36 баков было установлено на новые тягачи семейства К5.