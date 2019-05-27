МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Предложенные депутатами изменения к законопроекту об агрегаторах такси ухудшат условия для развития рынка, говорится в сообщении Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал РИА Новости о поправках, подготовленных ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси. В частности, таксистам запретят работать на автомобилях старше 7 лет, водитель такси должен иметь российское гражданство. Каждую машину предлагается оборудовать системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя. По словам депутата, Минтранс и ФАС разработают единую методику расчета стоимости услуг такси для регионов, иностранные компании не смогут быть операторами такси в России.

"РАЭК поддерживает необходимость модернизации существующего регулирования и введения онлайн-сервисов заказа такси в правовое поле. Однако мы хотим обратить внимание на то, что принятие предлагаемых изменений приведет к существенному ухудшению условий для развития рынка. Предлагаемые меры не соответствуют реальному состоянию рынка, развитию технологий и конкуренции", — говорится в сообщении РАЭК.

В частности, эксперты считают, что предлагаемый запрет на работу иностранных компаний на российском рынке не обеспечит развитие отечественных компаний и не будет способствовать развитию конкуренции в стране. По мнению РАЭК, введение новых регуляторных требований должно сопровождаться масштабным пересмотром и отменой устаревших норм. "Так, например, использование бумажных журналов при ведении предрейсовых осмотров водителей приводит к тому, что медосмотры проходят только на бумаге", — отмечают эксперты.

РАЭК также отмечает, что законопроект не учитывает успешный международный опыт регулирования, предполагающий развитие разных моделей оплаты труда водителей, разделяя их на водителей профессиональных парков и самозанятых. Аналогичная модель сейчас активно обсуждается в западных странах, в Нью-Йорке также рассматривается вопрос о минимальной заработной плате.

"Данное ограничение существенно снизит конкуренцию на рынке и, как следствие, замедлит его развитие, усложнит выход на него и компании, и частным лицам", — говорится в сообщении.

"Введение ограничений и чрезмерная зарегулированность данной отрасли приведет к стагнации рынка, на котором Россия является одним из лидеров. Такси – это та сфера транспорта, где наиболее заметно развитие технологий, в которой в России появились сильные игроки, конкурирующие в мировыми компаниями. Сегодня в России на рынке такси сложилась своя экосистема таксопарков и служб заказа такси, значительную долю которой занимают российские компании", — считают эксперты РАЭК.